Scomparsa di Maria Antonietta Cerniglia, il cordoglio della Prefettura e del Sindaco Giorgino

Il Prefetto ed il personale della Prefettura di Barletta Andria Trani esprimono profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia Cerniglia ed ai colleghi della Prefettura di Enna per la scomparsa del Prefetto Maria Antonietta Cerniglia.

Il Prefetto Cerniglia aveva guidato la Prefettura di Barletta Andria Trani dal novembre 2017 allo scorso mese di luglio, prima del trasferimento nella sede di Enna. Nel corso del suo incarico aveva contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi tra cui la nascita, a Barletta, dello Sportello di prevenzione usura, estorsione e sovra indebitamento delle famiglie e la firma dei Patti per la Sicurezza Urbana con l’adesione unanime dei dieci Comuni della provincia, oltre ad un impegno costante per garantire i livelli di sicurezza in tutto il territorio.

Le esequie saranno celebrate martedì 13 novembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di S. Domenico Savio a Messina.

Il Cordoglio della città di Andria per la prematura scomparsa dell’ex-Prefetto di Barletta-Andria-Trani, la dottoressa Maria Antonietta Cerniglia nelle parole del Sindaco Nicola Giorgino: “Esprimo a nome personale e di tutta la città il cordoglio della comunità per la scomparsa del Prefetto Maria Antonietta Cerniglia. Andria ricorda, per il mio tramite, il Suo impegno generoso e speso, in particolare, per la sede della nuova Questura di Andria, lo Sportello di prevenzione dell’usura, i Patti per la sicurezza urbana dei dieci comuni della provincia.

Ricordo il Suo impegno per tutte le città e le comunità della provincia Bat e la particolare sensibilità ed il garbo, prima umano e poi istituzionale, assicurati nei rapporti con gli amministratori pubblici e con i cittadini destinatari della Sua attività di Prefetto della Repubblica Italiana”.