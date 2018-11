Quartiere San Valentino, la Giunta Regionale approva la ristrutturazione di alcune palazzine

Alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta ieri ha accolto la proposta dell’Arca Puglia Centrale (già IACP di Bari) e, determinando la quota dei proventi delle vendite effettuate nell’anno 2016 nella misura dell’ 80% pari a € 3.171.436,06, ha autorizzato la stessa ARCA Puglia centrale ad utilizzare il suddetto importo dia per il soddisfacimento delle richieste pervenute dai “condomini misti” per il pagamento delle quote di riparto della spesa per lavori di manutenzione straordinaria; sia per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente dell’Ente per i cantieri.

Nella proposta accolta dalla giunta regionale sono direttamente interessate tra le altre anche alcune palazzine ubicate nel quartiere di San Valentino ad Andria. Nello specifico, saranno sottoposte ad intervento di facciata, lastrico solare e ristrutturazione di altre parti comuni degli edifici le palazzine di via Minervino Murge civico n. 1-2-3-4-6 e quelle di via Gallipoli con il civico n. 2-4-6-8. I lavori di ristrutturazione nel quartiere di San Valentino ammontano complessivamente a 1.034.661,93.

Le palazzine che saranno interessate dai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza nell'ultimo periodo sono state oggetto di segnalazioni per via della caduta di calcinacci o del cappotto termico della facciata. Edicifi di alloggi popolari che da tempo, dunque, meritavano attenzione da parte degli organi preposti alla manutenzione ordinaria delle abitazioni.

Il tempo a disposizione per il completamento dei lavori approvati in Giunta Regionale è stimato in 13 mesi.