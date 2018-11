68^ Giornata del Ringraziamento, ​doppio appuntamento della parrocchia Sant'Agostino

Doppio appuntamento organizzato in collaborazione con la Parrocchia S. Agostino e la Cooperativa Sociale S. Agostino in occasione della 68^ Giornata del Ringraziamento dal titolo: "... secondo la propria specie ...” (Gen.1,12): per la diversità, contro la disuguaglianza.

Giovedì, 22 novembre 2018 alle ore 19.00 ci sarà un incontro presso l’Oratorio “P.G. Frassati” (via Diaz, 5 – Andria) rivolto a Aziende, Cooperative, Associazioni che operano nel settore agricolo sul territorio di Andria, per vivere un momento di conoscenza e di scambio a partire dal Messaggio per la 68a Giornata Nazionale del Ringraziamento.

Domenica, 25 novembre 2018 alle ore 18.30, con gli stessi operatori di settore, ci ritroveremo presso la Parrocchia Sant’Agostino per la Celebrazione Eucaristica presieduta dal don Michele Pace in ringraziamento al Signore dei frutti della terra e del nostro lavoro. Durante la celebrazione vi sarà la possibilità di offrire dei doni della terra che verranno destinati alla Caritas diocesana per andare incontro a coloro che sono nel bisogno. A seguire ci sarà la possibilità di esporre i propri prodotti per la degustazione e la vendita nel piazzale antistante la chiesa.