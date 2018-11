Sciopero del corpo studente delle scuole superiori andriesi, con una rappresentanza anche del liceo artistico di Corato, stamattina. I motivi di tale sciopero sono svariati ma con un fattore comune: l'edilizia scolastica.

Mentre per il Liceo Classico C. Troya di Andria la situazione è nota (a più di due anni dall'avvio del cantiere è ancora da ultimare la riqualificazione dell'area esterna, in primis, oltre ad vari altri problemi di manutenzione dell'edificio scolastico), per l’Industriale, oltre ai lavori non terminati, quindi la presenza a tutt’oggi del cantiere, bisogna aggiungere che l'aula magna, dopo alcune verifiche, pare sia risultata non in regola con la normativa antisismica, così come pare che, durante il periodo estivo, siano caduti dei calcinacci.

Non meglio la situazione al liceo Scientifico Nuzzi dove, malgrado ci siano state rassicurazioni da parte dei dirigenti provinciali in merito alla sistemazione dell'impianto di riscaldamento e quindi l'attivazione entro il 15 novembre, di fatto nulla è stato realizzato e, con molta probabilità, da lunedì 26 novembre le ormai note 8 classi torneranno, anche quest'anno, a gestire l'orario scolastico a rotazione, in pratica un orario ridotto fino a quando l’impianto di riscaldamento già esistente, non sarà collegato alla rete del gas.