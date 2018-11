″Banco bebè″, raccolta solidale di prodotti per l'infanzia

Dall’anno 2014, ad Andria, ospite della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria”, è attivo un centro d’aiuto per le gestanti che si trovano in stato di precarietà tale da metterle di fronte a scelte drammatiche. Lo scopo è di aiutarle a continuare la gestazione (offriamo supporto umano) e di sostenere le neo-mamme nella cura del proprio bambino, fino al compimento del primo anno di età e in alcuni casi anche oltre.

«Ricorrendo il 20 Novembre - scrive l'associazione - la celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, per cui sarebbe opportuno inserire nel programma delle celebrazioni un segno concreto che favorisca a pieno titolo quanto sancito negli articoli 24 e 27 (diritto alla cura del benessere e all’alimentazione dei bambini), la nostra Onlus propone di sostenere l’opera di sensibilizzazione e riflessione sui diritti dell’infanzia tramite una raccolta di prodotti effettuata nelle scuole della nostra città. Una giornata dove gli operatori scolastici diventano attori, insieme ai volontari dell’Associazione, per sensibilizzare le famiglie sui diritti dei bambini e per invitarle a donare prodotti a favore dei neonati in situazioni di disagio.

A tal fine, il Comitato Progetto Uomo Onlus, organizza il banco bebè dove si raccoglieranno i seguenti prodotti per i piccoli da noi assistiti:

pastine primi mesi, pappe, latte, biscotti per neonati, omogeneizzati (carne, frutta);

prodotti per l’igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviette, sciampo, detergenti, …);

pannolini per neonati (entro la 6.a misura).

La raccolta si svolgerà nelle seguenti scuole che, contattate, hanno aderito all’iniziativa:

mercoledì 21 novembre: Scuola dell’Infanzia e Primaria Oberdan;

venerdì 23 novembre: Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariano-Fermi;

lunedì 26 novembre: Scuola Primaria Don Tonino Bello;

martedì 27 novembre: Scuola Primaria Mariano-Fermi.

Il Banco Bebè è anche un’ottima opportunità per i volontari di avvicinare la cittadinanza e diffondere il proprio messaggio educativo-assistenziale per l’accoglienza dei bambini concepiti e appena nati. E’ un punto di raccolta in cui soprattutto s’incontrano attenzione per il prossimo, disponibilità e il grande cuore dei bambini per i bambini. Essenziale è il gesto, il dono. In effetti recarsi presso qualche negozio di prodotti per la prima infanzia, dedicare qualche minuto ad un acquisto mirato, predisporsi a consegnarlo… inevitabilmente porta a riflettere. Ecco, allora, che una semplice raccolta, con l’aiuto dei genitori e dei docenti, può diventare un momento di educazione alla solidarietà e di riflessione sui Diritti dell’Infanzia a cominciare dal Diritto alla vita e alla cura».