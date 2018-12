​Viabilità: chiusura al traffico per lavori al ponte bailey su Via Carmine e altre disposizioni

Il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativamente all'esecuzione dei lavori di serraggio bulloni del ponte bailey, ha istituito su via Carmine, dal 10 al 14 dicembre 2018, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, la chiusura al traffico veicolare. Il Servizio Verde Pubblico invece ha dei lavori di potatura delle chiome delle essenze arboree, e quindi ha istituito su Via Aldo Moro e Via Appiani, dal 5 al 7 dicembre 2018, il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione coatta, la chiusura al traffico veicolare della corsia interessata dai lavori di potatura, e il doppio senso di marcia sulla corsia non interessata dai lavori.



In ultimo, il settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativamente alla proroga per l’esecuzione dei lavori di riquotamento e/o sostituzione di cordoni e pavimentazioni dissestate, ha istituito su Piazza Duomo e Via del Confetto, la chiusura al traffico e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli sino al 14 dicembre per l’intera giornata. Viene pertanto invertito, su Via Mons. Di Donna, il senso unico di marcia, istituendolo con direzione Via De Anellis – Piazza Duomo, sino al termine dei lavori.