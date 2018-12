Porte aperte all'I.C. ″Imbriani-Salvemini″ con ″La scuola al centro...avanti tutta!″

Ricco programma di iniziative per il mese di dicembre nei plessi dell'Istituto Comprensivo "Imbriani-Salvemini": dopo le attività laboratoriali dei giorni scorsi, ferve l'attesa per il concerto del coro "Celesti Melodie" che si terrà mercoledì 12 dicembre alle ore 17.00 presso la Parrocchia di San Riccardo. Il concerto sarà replicato venerdì 14 dicembre a Barletta con il gemellaggio con il coro "Vox Coelestis" dell'I.C. "Mennea".

Giovedì 13 dicembre, inoltre, alle ore 17.00, si terrà una divertente iniziativa nell'auditorium della scuola "Salvemini": i docenti e gli alunni hanno infatti organizzato un "The con delitto", un originale e interessante gioco di ruolo basato su un romanzo giallo. Sempre i docenti e gli alunni della scuola media metteranno in scena un classico della tradizione natalizia, "Natale in casa Cupiello", martedì 18 dicembre alle ore 17.00 nell'auditorium della Salvemini.

Mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre sarà poi la volta delle recite di Natale dei piccoli delle scuole dell'infanzia "Papa Giovanni XXIII", "Federico II" e "Imperatore Augusto".

Dopo la pausa delle vacanze natalizie, i plessi della Primaria e della Secondaria di I grado aprono le porte per l'open day: mercoledì 9 gennaio alle ore 17.00 verrà presentata l'offerta formativa, alla presenza della Dirigente Celestina Martinelli e dei docenti, agli alunni cinquenni della scuola dell'infanzia e di quinta della scuola primaria.