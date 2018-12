Campagna raccolta fondi Telethon, anche l'I.C. ″Don Bosco-Manzoni″ si impegna nella solidarietà

La solidarietà riveste un ruolo importante nella nostra società e rappresenta un messaggio di speranza fondamentale da inculcare negli alunni. È importante però che il tema della solidarietà sia affrontato in termini informativi/formativi e venga tradotto in azione concreta.

Con l'obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e sensibilizzare gli alunni verso la ricerca scientifica il I° I.C. “Don Bosco-Manzoni” anche quest'anno ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie geneticamente rare promossa da Telethon. In tutti e tre i plessi dell'Istituto comprensivo i docenti, gli alunni e le loro famiglie saranno attivamente impegnati nelle diverse le iniziative messe in campo:

percorsi didattici di sensibilizzazione umanitaria e informazione scientifica

realizzazione e vendita di manufatti

merenda della solidarietà

“Il miglior modo di essere felici è cercare di rendere felice qualcun altro” Mark Twain