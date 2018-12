Sorrisi di Natale, tutto pronto per la XI edizione

È tutto pronto per celebrare la XI edizione dell'iniziativa "Sorrisi di Natale". Un esercito di persone generose da più di 10 anni si incontra, puntualmente, nel mese di dicembre per pianificare una giornata all'insegna della spensieratezza e soprattutto della condivisione e si attiva per regalare ai bambini e alle famiglie che versano in condizioni di povertà o ristrettezza economica un momento di festa.

L'evento, organizzato con la casa di accoglienza Santa Maria Goretti e con l'ufficio per le Migrazioni della Diocesi di Andria, si celebrerà quest'anno il 20 dicembre a partire dalle ore 17:00 presso l'officina San Domenico, in via Sant'Angelo dei meli.

Un ricco programma vedrà, in primis, il saluto e gli auguri alle famiglie del vescovo di Andria S.E. monsignor Mansi e di don Geremia Acri; a seguire la presentazione e l'animazione guidata da Sabino Liso, il teatro portato in scena da Antonio Memeo e Vincenzo Tondolo e lo spettacolo di magia che vedrà la partecipazione del mago Hulian.

Come di consueto arriverà anche Babbo Natale che donerà ai più piccoli l'immancabile giocattolo perché, sia chiaro, tutti hanno diritto alla gioia e i bambini ancora di più. Un pacco natalizio sarà offerto anche alle famiglie meno fortunate.

Niente di straordinario, ma una sorta di ringraziamento, da parte di imprenditori e professionisti, nei confronti del Signore e una mano tesa a coloro che invece vivono una condizione, auguriamoci momentanea, di difficoltà.