Un bel gesto per i bambini che, in questi giorni di allegria e di feste in famiglia, si trovano purtroppo in letti d’ospedale: ieri l’Associazione Maratoneti Andriesi e i clown dottori della Onlus “In compagnia del sorriso” hanno distribuito i regali ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del “Bonomo”.

«Ci sono donne e uomini - scrive Dino Leonetti, presidente della ass.”In compagnia del sorriso” - che amano correre, su ogni tipo di terreno e in qualsiasi condizione climatica. Conoscono il senso del limite, della tenacia, del coraggio, del sacrificio, della generosità. Sono persone che ammiro e stimo.

Hanno chiesto a noi clown dottori di In Compagnia del Sorriso ONLUS di poter portare doni ai bambini ricoverati nella pediatria dell'ospedale di Andria.

Abbiamo detto di sì.

Questa mattina abbiamo fatto festa, dopo aver avuto il permesso non solo degli operatori ma soprattutto dei familiari dei piccoli ammalati, che hanno gradito tantissimo il gesto.

Grazie amici!»