È questo il periodo dell'anno in cui, particolarmente, si concentrano le attività di beneficenza, gli slanci di generosità di associazioni, persone singole, scuole e aziende. Chiunque si sente in credito con la vita almeno in questo periodo dell'anno cerca di aiutare chi è meno fortunato.

Abbiamo scelto proprio questo periodo di bontà e di generosità diffusa per parlare dei volontari di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti. Volontari che operano con gesti d'amore e di carità nei confronti dei più deboli non solo nel periodo di Natale, ma tutto l'anno. Operano con umiltà, con passione e dedizione.

Lo fanno, come dice Vincenzo Cannone, uno dei coordinatori del gruppo volontari della mensa in via Quarti, con motivazioni più o meno comuni: «Ci sentiamo tutti quanti più fortunati per aver avuto quel poco che abbiamo che però ci permette di vivere decorosamente. È solo per un semplice caso della vita che ci troviamo dall'altro lato... Non facciamo nulla di straordinario ma solo cose ordinarie. Abbiamo deciso di prestare le nostre mani e soprattutto il nostro cuore per aiutare chi è nel bisogno».

Alcuni volontari che prestano il loro servizio da diversi anni, indossano il "grembiule della carità": «Un grembiule ottenuto con la stoffa ricavata da vecchie lenzuola degli ospedali - ci racconta Vincenzo - . Quando erano lenzuola hanno accolto tanta sofferenza, anche situazioni di morte, di contro però hanno accolto tante volte la vita: chissà quanti bambini sono nati tra queste lenzuola! Oggi queste stoffe hanno cambiato volto ma non vocazione ovvero quella di seminare la speranza. Noi ci sentiamo onorati nel momento in cui lo indossiamo. Ci sentiamo onorati di continuare a servire la carità e ogni volta sappiamo che probabilmente stiamo facendo la cosa giusta».