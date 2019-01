Giacomo Lucchetti in viaggio verso il canile La Guardiola a cui donerà cibo per gli amici a 4 zampe

A seguito delle gravi difficoltà economiche che sta attraversando il canile "La guardiola" di Andria, per via dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione comunale, somme necessarie per il normale mantenimento della struttura, il motociclista Campione d'italia Giacomo Lucchetti, questa mattina si sta dirigendo verso la struttura a cui donerà diversi quintali di cibo per gli animali ospitati nella stessa.

Un gesto encomiabile per il campione sportivo soprattutto in giornate in cui "l'emergenza freddo" interessa anche i nostri amici a quattro zampe.

Ecco il suo post pubblicato su facebook: «Abbiamo dovuto posticipare di un paio di giorni ma eccoci qua. Pit stop all'autogrill e adesso gas a manetta. I cagnolini di Andria aspettano crokke e coperte. Al rientro tanta pappa per i mici di San Salvo (CH). Oggi esasperiamo Pony... (per chi ancora non lo sapesse, il nostro mitico furgoncino)».