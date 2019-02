Per una periferia dalle "buone maniere", laboratorio di street art nel quartiere San Valentino

Giovedì 21 febbraio alle ore 16,30 presso i locali della Parrocchia S. Riccardo verrà presentato il murales realizzato da un gruppo di ragazzi guidati dall’esperto di arte Daniele Geniale e a cura della Coop. Soc. Società e Salute.

La realizzazione del murales rientra nel progetto più ampio : “Mens sana in quartiere sano” co finanziato dal Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Puglia; il laboratorio di street art ha favorito una riflessione, non solo per i ragazzi ma anche per gli abitanti del quartiere, sulla tematica del bullismo e sulla valorizzazione di uno spazio attraverso “l’arte urbana”.