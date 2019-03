Inaugurato ieri l'Eurodesk, punto di riferimento per i giovani per esperienze all'estero

Ieri si è tenuta l'inaugurazione dell'Eurodesk in via Settembrini n. 141.

L’Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni europee per i giovani.

Lo sportello è nato grazie alla collaborazione tra l'associazione Peucetia e il Parco nazionale dell'Alta murgia. Sponsor politico di questa operazione è il consigliere regionale Sabino Zinni.

Lo stesso Zinni ha ricordato che le esigenze dei giovani devono essere supportate. «L'apertura dello sportello serve a far conoscere realtà ed opportunità che la commissione europea mette a disposizione e che spesso noi non conosciamo. L'invito ai giovani è quello a partire per fare esperienze, ma con l'obiettivo di tornare per mettere a disposizione della comunità le proprie risorse».

L'ospite d'onore della serata è stato il presidente nazionale Eurodesk Ramon Magi, il quale ha ribadito come solo la presa di coscienza dei giovani possa fare la differenza nel futuro. «Le imprese vogliono dipendenti che abbiano sviluppate le soft skills, e uno dei modi più efficaci per migliorare su questo aspetto è fare un'esperienza all'estero. Se si sviluppano queste competenze, le nostre imprese saranno più competitive perché è il capitale umano a fare la differenza».

La costituzione di questo sportello ha quindi l'obiettivo di offrire al territorio un aiuto per poter accedere a bandi che i programmi europei offrono.

Andare via e tornare con un bagaglio di esperienze e di competenze non può che fare il bene della comunità, perché come ha ribadito Zinni, «l'Europa non è solo matrigna, e infatti offre molte occasioni di crescita individuale e collettiva». Con Eurodesk sarà un po' più facile.