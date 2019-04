Optare per Cristo per la sua Pasqua significa operare per la vita perché ogni uomo e donna possono impegnarsi per diffondere una nuova cultura della vita e del rispetto.

Ciò che vediamo attorno a noi: odio, morte, violenza, discriminazioni, male, egoismo, crudeltà, chiusure… nelle sue molteplici forme non è la vera realtà. Rassegnarsi è disposizione dell’animo ad accogliere senza reagire fatti che appaiono inevitabili, indipendenti dal proprio volere. Ma la rassegnazione è distrutta dalla Risurrezione di Cristo che, con la sua forza vitale, fa crollare i nostri muri, spezza i legami degli oppressi, ridona luce a quanti sono immersi nel mare in tempesta, reintegra gli esuberi della società risvegliando l’umanità dal sonno della rassegnazione.

Se crediamo in Cristo risorto, nostra Pasqua, Signore della vita, vincitore del male, dell’ingiustizia, della morte, dobbiamo operare nel senso della sua Risurrezione; far sì che nella comunità: degli uomini, delle donne, dei credenti e non si ricostruisca la vita nuova, il mondo nuovo. Gesù risorto si manifesta come Via Verità e Vita

Buona Pasqua a tutti, buon principio di vita nuova, per chi saprà coraggiosamente farsi sconquassare dal Risorto che, nella sua grande compassione-amore, nonostante la nostra miseria ancora dice: Risorgi! “Svegliati, tu che dormi! ...non ti ho creato perché rimanessi prigioniero... Risorgi dai morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi, mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un’unica e indivisa natura”.

A tutti i lettori, porgiamo i nostri migliori auguri,

Pasqua è la vittoria della luce sulle tenebre,

della Verità sulla menzogna,

della Vita sulla morte.

Auguri, a quanti ci sostengono, a chi ci rispetta, ma anche a quanti ci insultano.

che la luce della verità illumini

con la forza del suo splendore

la vita di ogni persona.