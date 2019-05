Parte ufficialmente il “Forum Ambiente Salute Andria” composto da circa 40 associazioni

Dopo un paio di riunioni meramente conoscitive tra le singole realtà, Lunedì il Forum Ambiente Salute Andria ha preso forma.

Infatti, dopo aver presentato alcune proposte sul da farsi, sono immediatamente partiti i 4 gruppi di lavoro in cui è stato suddiviso lo stesso Forum. Il primo gruppo è denominato “Istituzioni e ambiente”, il secondo “comunicazione”, il terzo “educazione e formazione” e il quarto “medici, salute e prevenzione”.

Ogni gruppo ha nominato il proprio referente e il suo sostituto al fine di avere una struttura snella e che consenta al Forum di mettere subito in pratica, in maniera condivisa e collegiale, le decisioni assunte dai vari gruppi composti dai referenti delle singole associazioni. Inoltre, prossimamente, si deciderà anche il portavoce di tutti i gruppi, da indicare o per votazione o per rotazione.

I temi a cui si è data priorità e che sono stati da subito oggetto di discussione e valutazione dai singoli consessi e che bisognerà trattare con cadenza mensile, a decorrere da settembre, sono: “decalogo per la prevenzione delle patologie evitabili”; “ campagna di dissuasione all’uso dei veicoli a motore”; “educazione al corretto smaltimento dei rifiuti”; uso consapevole della tecnologia”; “slow food”; “stile di vita sano (tabagismo, etilismo, droghe, ecc…)”.

Si parte con la consapevolezza delle grandi sfide e dei grandi obiettivi che il Forum si è posto e con la speranza che ci possa essere, anche attraverso il dialogo con le Istituzioni e il coinvolgimento delle singole “agenzie educative”(scuole, parrocchie, comitati di quartiere, ecc…), un grande riscontro da parte di tutta la comunità, al fine di trovare risposte alle tante problematiche ancora sospese.

Ma, oltre alle risposte, il vero grande obiettivo è quello di riuscire a cambiare i stili di vita di ogni singola persona, affinché possa trarne beneficio sia la persona stessa, che l’intera comunità.