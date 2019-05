Nuova Questura, arriva da Roma la dott.ssa Isabella Fusiello per seguire i lavori

Il dott. Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, ha incaricato il dirigente generale della Pubblica Sicurezza, dott.ssa Isabella Fusiello, di seguire i lavori di ultimazione dell’istituenda Questura della Bat.

La notizia, in via ufficiosa, è stata data lunedì nell’ambito della inaugurazione della sottosezione della Polizia Stradale di Trani.

Nello specifico, la dott.ssa Fusiello avrà il compito di monitorare l’esecuzione dei lavori e occuparsi di eventuali intoppi burocratici che stanno rallentando il completamento della costruzione di via Indipendenza.

Attualmente nel dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, la dott.ssa Fusiello auspichiamo possa dare un’accelerata alla ultimazione della tanto attesa Questura. Dopo una impressionante carriera nella Polizia, torna ad Andria, città natale, per un compito particolarmente importante. Solo al termine dei lavori, infatti, Andria e in generale la Provincia Bat potranno beneficiare di un aumento nel contingente delle Forze dell'Ordine per il controllo del territorio.

Ricordiamo che solo nel mese di marzo sono state ultimate la questura di Monza e quella di Fermo, secondo il giusto crono programma, così come rimarcato da Gabrielli.