“Sport e solidarietà al centro”, gara di ciclismo per le vie della città

In pieno centro cittadino andriese, domenica 16 giugno, a partire dalle ore 9:30, andrà in scena un nuovo appuntamento con il ciclismo su strada.



M&M Bike Andria e ASD Andria Bike hanno organizzato, infatti, la 2° prova del campionato regionale giovanissimi su strada, nonché 9° memorial “Giorgia Lomuscio” e 1° memorial “Savino Lotito” e “Giuseppe Cocco”.

Un appuntamento a cui parteciperanno, quindi, tanti ragazzi provenienti da diverse città pugliesi, su un percorso su strada che si snoda lungo viale Roma, corso Cavour, via Firenze e via Napoli. Una tappa che ricalca quella di giugno dell'anno scorso valevole per il 6° memorial "Lomuscio" a cui hanno partecipato centinaia di persone in nome dello sport e della solidarietà.

Prosegue, infatti, con forte impegno la collaborazione dell’ASD Andria Bike con le associazioni benefiche, in particolare con l’associazione “Giorgia Lomuscio- Tutto per amore”, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per sconfiggere il sarcoma di Ewing.

«Domenica 16 giugno la gara partirà proprio dall’associazione intitolata a Giorgia - dichiara Luigi Tortora, DS dell’Andria Bike - Da viale Roma il percorso si svilupperà nel centro cittadino, ovviamente chiuso al traffico per l’occasione. Un’occasione per i nostri ragazzi per mettersi in mostra e divertirsi nel cuore della nostra città. Per noi dirigenti e per tutta la comunità andriese una nuova occasione per promuovere i valori che ci legano a questo sport: lealtà e solidarietà».