Polveri sottili, su quattro giorni registrati ben tre superamenti della soglia limite

La qualità dell’aria, in questa settimana, ha raggiunto livelli di inquinamento davvero preoccupanti.

Da quanto rilevato dalla centraline dell’Arpa, ubicata in via Padre Nicolò Vaccina, su 7 giorni di superamento della soglia di PM10 prevista dalla legge, 50μg/m3, ben 3 riguardano proprio la settimana che sta per concludersi. Martedì è stato registrato un valore pari a 67μg/m3; mercoledì 61μg/m3 e giovedì 59μg/m3. A questi va aggiunto il valore di lunedì scorso che è stato al di sotto della soglia, ma per poco, infatti il valore registrato è stato pari a 49μg/m3. Mentre per i dati di ieri e di oggi bisognerà aspettare lunedì prossimo.

Non supera la soglia prevista, ma anche il PM2,5 negli stessi giorni fa registrare picchi preoccupanti.

Le cause di questi valori sono molteplici, tra cui, sicuramente, il traffico che nella nostra città ha raggiunto livelli che andrebbero ridimensionati il prima possibile e, di certo, non basteranno i weekend ecologici a fare la differenza, dato che non disincentivano l’utilizzo della auto, ma spostano soltanto il problema nelle strade adiacenti.

La città ha bisogno di una forte cura se davvero si vuole evitare che la stessa si ammali sempre più, a cui va aggiunta una dose di cultura della mobilità alternativa che dovrebbe essere fatta propria da ogni persona che ci tiene al proprio futuro e a quello delle prossime generazioni.