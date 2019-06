La famiglia in bicicletta per le vie del quartiere SS Trinità Copyright: n.c.

Circa 60 tra bambini, ragazzi, giovani e adulti ieri mattina hanno sfidato il caldo per partecipare insieme ad una insolita passeggiata in bicicletta.

Le famiglie del gruppo parrocchiale della SS. Trinità sono state promotrici di questa prima edizione dell'iniziativa inserita nel programma delle attività previste per la celebrazione del 60° anniversario della chiesa.

In circa 1 ora e mezza il gruppo ha percorso numerose vie, anche periferiche, del quartiere con l'intento di divertirsi e contagiare tutti con l'allegria che ha caratterizzato l'evento.

Non poteva mancare il "bel lieto" gavettone che ha rinfrescato l'allegro cordone di partecipanti.

Il gruppo parrocchiale ha voluto ringraziare in particolar modo la Polizia Locale e la Misericordia per l'assistenza prestata durante la passeggiata in sella alla due ruote.