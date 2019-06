Tumore al seno, la prevenzione che ti cambia la vita

«Sai come prevenire (e curare) un tumore al seno? Circa 1 donna su 8 si ammala di tumore al seno, eppure ancora troppo poco si sa di questa neoplasia, la più frequente nelle donne!»

É questo il tema dell'evento organizzato dal Rotaract Andria Castel del Monte: venerdì 21 giugno alle 19 presso la biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" in Piazza Sant'Agostino, ad Andria 5 voci femminili tratteranno l'argomento per tutte le donne e non solo. Le relatrici saranno:

- Dott.ssa Bambace Santa: Direttore U.O.C Radioterapia Oncologia a Barletta;

- Dott.ssa di Chio Francesca: Radiologa senologa a Trani;

- Dott.ssa Russo Annunziata: Radiologa senologa a Barletta.

Testimonianze di:

- Pomo Nunzia del gruppo "Fiori d'Acciaio";

- Apruzzese Grazia del gruppo "Fiori d'Acciaio".

«Allora quanto ancora dovrai aspettare prima di saperne di più su questo male? Il tumore al seno si batte attraverso la conoscenza».