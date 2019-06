Anche il quartiere "san Valentino" avrà la sua "casa dell’acqua"

Il consiglio pastorale parrocchiale della parrocchia "san Riccardo" ha diffuso la seguente nota per annunciare l’installazione di una "casa dell’acqua" presso la propria sede: «Cominciano a vedersi i primi frutti della riflessione sulla cura dell’ambiente, con la collaborazione di "Onda d’urto" e "3Place", vissuta nel consiglio pastorale parrocchiale e con tutta la comunità. Il primo ad essere sbocciato è presso il quartiere di san Valentino che, grazie alla parrocchia di “san Riccardo”, ha la sua prima casa dell’acqua.

Perché la casa dell’acqua?

Già dallo scorso 3 ottobre nel consiglio pastorale parrocchiale furono sollevate alcune problematiche, tra le quale, l’assenza nel quartiere di una fontana per poter spillare acqua e che sarebbe stato un valido servizio utile sia per il quartiere, sia per le vie limitrofe dei quartieri Croci e Altomare. Così, si pensò che il distributore di acqua potesse rispondere a tutte le esigenze ecologiche, annullando lo smog del trasporto su gomma dei camion e riducendo la plastica delle bottiglie vuote, oltre a rispondere anche a questioni igieniche derivanti dal tempo in cui l’acqua venduta è conservata in bottiglia.

Tale soluzione comporterebbe anche vantaggi economici perché bere due litri di acqua al giorno dal rubinetto, costerebbe in un anno 7 euro, bere invece quella in bottiglia ha dei costi maggiori.

Quindi, oltre alle motivazioni appena elencate, si è pensato di installare una casa dell’acqua presso la parrocchia “san Riccardo” anche per far conoscere il quartiere all'intera città e non conoscerlo solo per "sentito dire"».