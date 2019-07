Diocesi di Andria: ecco le nuove nomine pastorali

A conclusione della celebrazione Eucaristia presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi, nella solennità dei santi Pietro e Paolo del 29 giugno, in occasione della ricorrenza degli anniversari delle ordinazioni presbiterali del Vescovo e di alcuni sacerdoti e religiosi della comunità diocesana, S.E. Mons. Mansi ha reso pubbliche le nuove nomine e incarichi:

1. Il Rev. Don Salvatore Sciannamea, conclusa l’esperienza di servizio presso la Chiesa di Aosta, rientra in Diocesi. Sarà impegnato a tempo pieno nelle scuole in Andria e offrirà collaborazione pastorale nella Parrocchia del Sacro Cuore in Andria.



2. Il Rev. Don Antonio Leonetti lascia il suo ufficio di vicario parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore in Andria e va nella Diocesi di Aosta per assumere gli uffici che lascia don Salvatore.

3. Il Rev. Don Francesco Santovito conclude il suo servizio pastorale alla Parrocchia di S. Riccardo e assume quello di Collaboratore pastorale presso la Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Andria. Lascia anche la cura pastorale della Residenza Sanitaria Assistita “Madonna della Pace”, conservando quella della Residenza Socio-Santiario Residenziale della “Madonna delle Grazie”, oltre all’Ufficio di Penitenziere.

4. Il Rev. Don Leonardo Lovaglio lascia la cura pastorale della Parrocchia SS. Annunziata in Andria, ne diventa Parroco emerito, Inoltre sarà Collaboratore pastorale del Parroco della parrocchia di S. Riccardo in Andria e assumerà la cura pastorale della Residenza Sanitaria Assistita “Madonna della Pace”.

5. Il Rev. Don Francesco Di Corato lascia l’ufficio di vicario parrocchiale della Parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe in Andria e diventa Parroco della Parrocchia SS. Annunziata. Collaborerà stabilmente con il Rettore del Seminario Vescovile per la conduzione del gruppo vocazionale “Vieni e vedi”.

6. Il Rev. Padre Francesco Piciocco Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe in Andria.

7. Il Rev. Don Vito Miracapillo lascia la cura pastorale della Parrocchia Gesù Liberatore in Canosa, ne diventa Parroco emerito, e assume l’ufficio di Collaboratore pastorale della Parrocchia di S. Agostino in Andria.

8. Il Rev. Don Michele Pace diventa Parroco della Parrocchia di Gesù Liberatore in Canosa e conserva la direzione dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro.

A tutti, giunge il ringraziamento, da parte del Vescovo Mansi e dell'intera diocesi di Andria, per il servizio svolto accompagnato dagli auguri per i nuovi incarichi. Deo gratias.