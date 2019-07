Centro per l’impiego, Tufariello: «Interlocuzioni con la Regione Puglia per prosieguo servizio»

In merito alla questione della chiusura del centro per l'impiego è intervenuto il commissario prefettizio, Dott. Gaetano Tufariello, con una propria nota: «In relazione alle notizie diffuse nei giorni scorsi relativamente alla chiusura del Centro per l’impiego di Andria è necessario effettuare alcune precisazioni.

Come è noto il Comune di Andria ha già espresso nei mesi scorsi la volontà di continuare ad avere sul proprio territorio il Centro per l’Impiego e le interlocuzioni tecniche in corso con la Regione Puglia serviranno a chiarire le modalità di attuazione.

A seguito della approvazione della legge Regionale n. 29/2018, istitutiva dell’ARPAL, è necessario, infatti, chiarire le modalità tecnico/finanziarie finalizzate al mantenimento delle articolazioni territoriali.

La situazione finanziaria dell’Ente, inoltre, impone un’attenta valutazione in ordine ad una corretta valorizzazione degli immobili comunali e, quindi, nello specifico in merito alla possibilità di prevedere un canone o una forma di compartecipazione alle spese da parte dell'ARPAL, per le attività del Centro per l’impiego di Andria, da stabilire secondo le modalità previste dalla normativa vigente anche con il coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio territoriale, alla quale verrà immediatamente richiesto di stabilire un congruo canone di locazione.

I settori Comunali interessati dalla questione, stanno proseguendo il lavoro in tal senso, avendo avviato da tempo una costante interlocuzione con l’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia), - afferma il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello -, questa attività servirà a chiarire tutti gli aspetti tecnici che verranno recepiti nella convenzione per l’utilizzo dei locali comunali in via Potenza, precedentemente occupati dal Settore Ambiente e Mobilità».