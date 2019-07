Sedato un principio d'incendio in via Victor de Sabata

Le Guardie ecozoofile di FareAmbiente continuano nell’attività di vigilanza e non solo sull’osservanza della legge 189/2004 e della L.R. 12/95 sul maltrattamento e tutela degli animali, e nel monitoraggio ed eventuale segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti in materia di abbandono e/o sversamento di rifiuti in genere.

Proprio nel corso di un servizio assegnato di vigilanza le Guardie Volontarie, transitando nei pressi di via Victor de Sabata, alla periferia di Andria, in prossimità di alcune abitazioni hanno notato l'inizio di un incendio di sterpaglie ed hanno pertanto allertato sia il comando della Polizia Locale che la centrale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto.

FareAmbiente continua dunque la sua attività di vigilanza del territorio e contestualmente attività di educazione ambientale.