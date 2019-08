Concorso Dirigenti scolastici, ecco i vincitori andriesi

É stata pubblicata ieri sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la graduatoria del concorso per dirigenti scolastici.

Ora toccherà ai primi 1984 candidati indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite «Polis» a partire dalle ore 15.00 dell’1 agosto e fino alle 23.59 del 4 agosto. Il contingente totale degli assunti sarà però di 2900 presidi entro i prossimi tre anni.

Tra i candidati andriesi, di nascita o di "adozione", c'è Paolo Farina, attualmente in servizio al Liceo scientifico "Nuzzi", che già dal 1° settembre dovrebbe prendere servizio in qualità di Preside grazie al piazzamento in 1884esima posizione; l'anno prossimo dovrebbe poi toccare ad Angela Maria Tondo, docente coratina dell'Itis "Jannuzzi", classificatasi 2156esima, e a Roberto Crescini, docente della Scuola sec. di I grado "Vaccina", in 2337esima posizione. Anche Nunzia Porzio, docente dell'IISS "Colasanto", risulta tra i vincitori in quanto 2275esima, ma nel suo caso l'ammissione è con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari.

Fuori dai giochi le prof. Filomena Cannone (posizione 3110) e Anna Di Terlizzi (posizione 3179) a meno che il Miur non estenda il contingente degli assunti o ci siano sufficienti rinunce.

Ricordiamo che nelle scorse settimane si era diffuso il panico tra i vincitori per il rischio che il concorso venisse invalidato, dopo il ricorso al Tar sull’incompatibilità di alcuni commissari. Il Consiglio di Stato ha invece dato il via libera alla pubblicazione della graduatoria, accogliendo il contro-ricorso del ministero dell'Istruzione e sospendendo l’annullamento del concorso deciso dal Tribunale amministrativo regionale. Per ottobre è attesa la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola.

Intanto ai nuovi Dirigenti scolastici la redazione augura un proficuo lavoro a favore della comunità scolastica italiana.