"Pulisci, pesa, posta", un contest per festeggiare il 1 anno dell'ass. 3Place

Il 21 agosto 2019 l’associazione 3Place spegne la sua prima candelina e per festeggiare questo primo anno di attività il direttivo ha lanciato un contest.

«Abbiamo pensato che il miglior modo per festeggiarlo – commenta il presidente, Riccardo Moschetta - visto l'assenza di parecchi associati e non in quel giorno e nei giorni precedenti al 21/08, sia quello di fare delle azioni di Clean Up, ovunque voi siate sino al 29 agosto.

Il progetto 3Place nasce proprio dall'azione di pulizia di rifiuti abbandonati in spiagge, strade, boschi, foreste, ecc. per smuovere le coscienze delle persone e per dare luce alla problematica ambientale. Non costringeremmo persone a venire assieme a noi nei giorni di vacanza a fare cleanup magari in orari in cui non sono disponibili. Saremmo tutti un liberi di decidere ora, luogo da pulire.

Saremmo distribuiti in così tante diverse parti che sarà bellissimo!

Con le dovute protezioni, guanti e scarpe sicure, scegliete un luogo, fate una foto del prima, pulite il luogo, e fate una foto del dopo (con o senza le vostre facce va bene uguale) e inviatecele per messaggio sulla pagina Facebook e/o Instagram di 3place oppure condividetele taggando @3place (Facebook) @three3place (instangram).

Il raccolto lo gettate nei primi bidoni vicini cercando di differenziare (se c'è la possibilità). Citate il luogo dove avete raccolto e un peso (indicativo) del raccolto.

A tutti coloro che ci invieranno le foto regaleremo una shopper 3place in cotone. Ovviamente il ritiro della shopper sarà da fare presso la nostra sede ad Andria, in Largo Martiri di Via Fani.

Sarebbe per noi il migliore regalo che potreste farci per il nostro compleanno - conclude Moschetta-. Un regalo per il nostro unico e solo pianeta Terra. Un regalo di sensibilizzazione a tutte quelle persone che in spiaggia o foresta o dove sarete vi vedranno a pulire e raccogliere rifiuti».

Un’occasione unica, dunque, per dimostrare il proprio impegno nei confronti della salvaguardia dell’ambiente e per effettuare attività di sensibilizzazione che punti all’auspicato cambiamento culturale.

#Pulisci #Pesa #Posta