La Madonna dei Miracoli torna al Santuario, ecco il percorso della processione

Tra poco più di una settimana, uno degli eventi più attesi dai fedeli andriesi: si terrà infatti la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre la tradizionale processione notturna che riporterà il simulacro della Madonna dei Miracoli, copatrona di Andria insieme a San Riccardo, presso il suo Santuario dalla Cattedrale di Andria.

Questo il percorso della processione:

Piazza Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta Castello, Via Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, Via Sant'Andrea, Via S. Maria dei Miracoli e Piazza San Pio X.

A seguire la concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

Dal 2 al 13 settembre, alle ore 21, nel Santuario della Madonna dei Miracoli, si terrà la veglia di preghiera in preparazione alla Festa Patronale dal 14 al 16 semttembre 2019.