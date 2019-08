A fine agosto spunta il programma dell'Estate Andriese

A fine agosto “spunta” il programma dell’estate musicale andriese. Dopo un’estate di silenzio dal punto di vista culturale e di spettacolo, animata solo da privati e dagli eventi messi in campo dalle parrocchie, spuntano due determine dirigenziali, pubblicate sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Andria. Nella prima, la N. 2528 del 21 agosto 2019 si parla di “Suoni nel Chiostro-musiche, sogni ed emozioni d'estate 2019”- Eventi musicali dell'associazione artistico/culturale “Cultura e musica-G. Curci”: il Commissario Straordinario del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, ha autorizzato la somma di €.12.320,00 quale contributo economico, in favore dell'Associazione barlettana, per la realizzazione di n°6 eventi musicali per l'Estate Andriese, da tenersi nel periodo compreso tra il 30 Agosto ed il 19 Settembre 2019, indicati nella nota della stessa Associazione, approvando pertanto il programma dei concerti proposti che si terranno presso il Chiostro di San Francesco, nel periodo compreso tra il 30 Agosto ed il 19 Settembre 2019. Queste le date e gli eventi riportati in determina:

30 agosto ‘Tra classica e pop’ - Quartetto Time2Quartet (Michele Saracino – violino, Antonio Palmiotti – violino, Dario Cappiello – viola, Gabriele Marzella – violoncello);

1 settembre ‘I successi della radio fra sperimentazione e divertimento’ (Despatrio feat. Grazia Filannino, Francesco Convertini – violino, Nicolò Peres – cajon e percussioni, Donato Matera piano, Grazia Filannino – voce)

10 settembre ‘Cartolina Napoletana – I grandi classici della canzone napoletana’ Orchestra da Camera Soundiff (12 elementi ) Tenore Giovanni Mazzone, direttrice Grazia Bonasia

12 settembre ‘La Canzone d’autore italiana..da De Andrè a De Gregori e Dalla’ (Patty Lomuscio voce, Mario Rosini voce e pianoforte, Paolo Romano basso e Mimmo Campanale batteria)

13 settembre ‘I like Jazz’ (Riccardo Lorusso Quartet, Riccardo Lorusso chitarra e voce, Gabriele Mastrapasqua sax, Marcello Camporeale piano, Stefano Montrone batteria)

19 settembre ‘Napolijazz’ Patty Lomuscio & Friends (Patty Lomuscio voce, Andrea Gargiulo pianoforte, Mino Lacirignola tromba, Giorgio Vendola contrabbasso e Saverio Petruzzellis batteria);

Una seconda determina, invece, la N. 2544 del 22 agosto 2019, sempre nell’ambito dell’estate musicale andriese, parla di un impegno di spesa in favore dell'associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” promotrice della rassegna “Estate fuori dagli Schermi-l'arte del cinema tra passato, presente e Futuro". All’associazione, con sede legale a Fasano, viene riconosciuto, come da determina, un contributo di € 3.400,00 per la realizzazione della rassegna cinematografica da tenersi sempre nel periodo compreso tra il 31 agosto ed il 30 Settembre 2019. La rassegna si dovrà svolgere negli spazi esterni del Laboratorio Urbano “Officina San Domenico”. Le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e contestualmente degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali.

Il programma, sia dei concerti che delle proiezioni, non è stato ancora pubblicizzato seppur sarebbe imminente la realizzazione degli eventi.

Certo, in tempo di “predissesto” non ci aspettavamo che il comune di Andria potesse finanziare eventi culturali, oltretutto a favore di associazioni non del territorio, mentre ci sono tanti debitori che aspettano fuori dalla porta. In aggiunta, non è stato emesso nessun bando pubblico, che a noi risulti, per chiamare a raccolta le associazioni e favorire una ampia partecipazione se c’erano fondi da autorizzare.

Detto questo, aspettiamo di sapere più dettagli del cartellone, anche all’ultimo minuto, come d’altronde è ormai d’abitudine, vedasi per il Festival Castel dei Mondi. Se non altro, di ritorno dalle vacanze estive, gli andriesi troveranno ad attenderli attività e spettacoli inaspettati.