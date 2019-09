Sale ancora, a quasi 50, il numero dei defibrillatori sparsi nell'abitato cittadino. Oggi, infatti, si è concluso, ufficialmente, il progetto “Cuore Nostro” con la consegna di altri 3 defibrillatori. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune, ha consentito l'acquisto, tramite fondi privati, dei defibrillatori donati alla Città di Andria, oltre alla mappatura dei defibrillatori vecchie nuovi e all’app cuore nostro. La cerimonia di consegna è stata fatta oggi alle 11.30 a Palazzo di Città, presente il sub Commissario Prefettizio, dott.ssa Rachele Grandolfo.

Grazie al progetto dunque Andria si dota di altri 3 defibrillatori – presso la Caserma dei Carabinieri in viale Gramsci, presso il Comando della Polizia Locale in via Buonarroti e la Farmacia Fidelis su via Barletta - che si aggiungono a tutti gli altri già presenti presso le strutture sportive, palestre, farmacie del territorio andriese.

I nuovi apparecchi saranno posti dunque al servizio di aree cruciali per l’affluenza della gente. Inoltre, sarà fornita una mappatura completa del territorio di Andria, stampata su 25 pannelli, dove poter visionare facilmente la postazione del defibrillatore più vicino; ed ancora sarà possibile scaricare l’App Cuore Nostro che guiderà all’apparecchio prossimo.