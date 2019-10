Domani, giovedì 3 ottobre alle ore 11 presso l'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Bonomo di Andria, al secondo piano, sarà illustrato l'intervento di impianto di Micra, il pacemaker più piccolo al mondo.

A presentare la metodica, sperimentata con successo sui primi pazienti, saranno il dottor Michele Cannone, Direttore della Cardiologia di Andria e il dottor Domenico Gianfrancesco che ha eseguito l'intervento.

Il pacemaker Micra non richiede incisioni nel torace né la creazione di una tasca sottocutanea: si procede direttamente nella cavità toracica attraverso la vena femorale e senza l'impianto di elettrodi di stimolazione. La cardiocapsula è di circa 2 cm di grandezza (pari a una moneta da un euro), 2 grammi di peso e ha una batteria in grado di stimolare in modo intelligente l’attività del cuore per dieci anni.