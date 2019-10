Ancora poche ore per partecipare al Servizio civile con il Mo.V.I.

Il MoVI offre ai ragazzi dai 18 ai 28 anni l’opportunità di svolgere il Servizio Civile, scegliendo uno dei progetti pensati dall’associazione, in diverse sedi italiane.

Ad Andria le sedi in cui è possibile prestare il proprio servizio per il progetto denominato “Diversamente Andriesi” sono 3: l’Ass. Camminare Insieme (3 volontari), l’Ass. Gruppo CON (2 volontari) e l’Ass. Una Famiglia in più (2 volontari).

Il Servizio Civile con il MoVI è, prima di tutto, una esperienza di vita, di impegno, di responsabilità, in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

Il progetto “Diversamente Andriesi 2” ha come obiettivo il rafforzamento e il miglioramento dell’inclusione sociale dei minori e delle persone con disabilità. Le attività che i volontari andranno a svolgere riguarderanno l’aiuto personale e l’animazione del tempo libero rivolto a minori e adulti con disabilità; l’assistenza post-scolastica nelle attività pomeridiane dei minori disabili; il servizio nell’ambito di attività finalizzate alla sensibilizzazione e alla diffusione dell’affido familiare. Il progetto mira, inoltre, a promuovere il volontariato e a favorire la collaborazione delle associazioni sul territorio attraverso il lavoro in rete, già avviato con RET’ATTIVA, la rete delle associazioni di Andria nata nel febbraio 2015.

La scheda di progetto è disponibile al seguente link: http://www.movinazionale.it/index.php/progetti/ser...

La domanda può essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) all'indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/. Tuttavia da quest’anno, occorre prima essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all'indirizzo: https://www.spid.gov.it/.

La compilazione online della domanda deve essere effettuata, entro le ore 14:00 del 10 ottobre 2019.

I candidati idonei saranno ammessi a un colloquio. Le date del colloquio saranno comunicate agli interessati.

Per i volontari che saranno selezionati verrà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dalle normative vigenti per il Servizio Civile Volontario Nazionale.

Per maggiori informazioni puoi inviare una mail a moviandria2019@libero.it oppure chiamando i numeri 392-0387130 / 328-8820525 o recarsi presso le sedi delle associazioni:

Camminare insieme, sede via Bruno Buozzi n. 4, Andria-BT: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.

Gruppo CON, sede viale Virgilio n. 10, Andria-BT: dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.30.

Una famiglia in più, sede via Stefano Jannuzzi n. 7, Andria-BT: dal lunedì e al venerdì dalle 16 alle 18.

Approfitta di questa grande occasione per crescere, fare esperienza e metterti in gioco.