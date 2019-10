Appena 18 anni, ma tanta passione per la musica Tech-House e per quel dj set dalle mille trepidazioni. È la storia di Paky Giorgio, giovane dj andriese da qualche anno protagonista di collaborazioni anche a carattere europeo con varie case discografiche continentali.

Perseveranza, impegno e sacrifici hanno portato l’artista federiciano a realizzare ben 6 tracce solo nell’ultimo anno. L’ultima, in pre-order sulla piattaforma BeatPort dal 7 Ottobre, è ufficialmente uscita lo scorso Lunedi. Si chiama “Do Your Think”, prodotta e promossa dalla casa discografica milanese “Shaman Records” per un album che verrà suonato in esclusiva all’“Amsterdam Dance Event”, festival che prenderà il via proprio questa sera nella metropoli olandese.

Tracce come ‘Relative’, ‘Waking’ e ‘Bang’ sono state suonate negli “Elrow Festival” di Barcellona, Mumbai (India) e Genova (oltre che condivise in alcune radio inglese nelle scorse settimane) da alcuni tra i più importanti dj Tech-House del palcoscenico internazionale, come Anabel Sigel, Ana Lilia, e Federico Guttaduro.

«Ho raggiunto un grande traguardo personale. Non avrei mai pensato di rilasciare 6 tracce in così poco tempo -dichiara Paky Giorgio, raggiunto dalla nostra redazione- è una grande soddisfazione averle viste suonare in giro per il mondo. Ringrazio soprattutto chi mi è stato accanto in questo periodo, ringrazio i miei amici e la mia famiglia per il costante supporto».

Emozioni e sensazioni incomparabili quelle fornite dalla musica, una passione coltivata fin dalla piccola età e oggi fonte di soddisfazioni personali: «Vedere la pista che balla e che risponde bene al mio dj set è qualcosa di unico, così come l’energia e la passione che si percepisce tra le parti quando decolla la base. Quel sano divertimento frutto solo di passione e aggregazione, e non di assunzione di sostanze stupefacenti o alcolici vari. Le mie tracce sono presenti anche sul varie piattaforme online, come Spotify, ciò mi fa onore»

Il giovane artista andriese si esibisce spesso nei più prestigiosi locali pugliesi, con un importante sogno nel cassetto: «Dopo aver collaborato con varie case discografiche, italiane e non, spero un giorno di poter suonare personalmente le mie tracce all'estero, magari proprio nei festival internazionali nei quali la mia musica è riuscita ad arrivare».

Idee chiare e tanta voglia di mettersi in gioco, i giusti presupposti di un futuro promettente. Sognar non costa nulla, un sincero buona fortuna ad una valida promessa del nostro territorio.