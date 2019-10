Lo scorso weekend l’associazione “Si può fare” ha coinvolto ragazzi diversamente abili in attivitià presso la stazione di servizio Lovaglio. I partecipanti sono stati coinvolti nei diversi servizi offerti, dal bar al lavaggio, fino alla pompa benzina.

La presidente dell’associazione Rossella Gissi ha così commentato: «quella offerta ai ragazzi è stata una buona occasione per promuovere la realtà associativa e per favorire l'inclusione sociale e l’autonomia attraverso lo svolgimento di vere e proprie attività lavorative, con la consapevolezza della mole di lavoro da fare sia per sensibilizzare che per far prendere coscienza alla nostra comunità della mancanza di opportunità per la promozione dell’autonomia dei ragazzi e, quindi, dell’inclusione sociale degli stessi».