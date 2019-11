La lettura della preghiera a Santa Barbara, le parole commosse del correttore, il suono fortissimo delle sirene in segno di lutto e ricordo. La posa di un mazzo di fiori dove c'è una statua della Madonna. Piccoli gesti, piccole attenzioni, nate per testimoniare in tutta Italia la vicinanza dei volontari giallociano delle Misericordie ai componenti del corpo dei Vigili del Fuoco per la recente dolorosa perdita di tre colleghi come Marco, Matteo ed Antonio morti mentre erano al lavoro nei pressi di Alessandria.

Un momento toccante che le Misericordie di Puglia hanno voluto vivere all'interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta, alla presenza di numerosi volontari e con la partecipazione di tutte le Misericordie della sesta provincia pugliese ed oltre tra cui Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa e Molfetta. Le parole hanno lasciato ben presto il passo alle emozioni, a stento trannendo le lacrime.

Spesso sul campo assieme, volontari e Vigili del Fuoco, spesso operativi in situazioni di pericolo, spesso veri e propri angeli al servizio delle comunità. Angeli come Marco, Matteo ed Antonio, che nello svolgere il loro lavoro hanno perso la loro vita.