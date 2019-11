Dehors, Montaruli: «Basta sciacallaggio politico»

«Altro che sciacallaggio polisindacale, la questione relativa ai dehors assume sempre più valenza sociale, economica ed anche sindacale» dichiara Montaruli di Unibat che interviene sulla questione dei dehors che sta infiammando il dibattito cittadino.

«A distanza di alcuni mesi dalla caduta rovinosa e disastrosa della politica cittadina, i tentativi di arrampicamento e di ammiccamento sembrano andare tutti a vuoto, tranne che per i focolai già attivati da tempo.

Quello che ora interessa tutti è conoscere l’esito del ricorso al Tar Puglia contro il Regolamento comunale, così come modificato dal Commissario Straordinario.

Un verdetto che arriverà ah horas e che dovrebbe mettere fine proprio a quello che è stato definito da altri sciacallaggio ma che nasconde una guerra politcal-sindacale già in atto e che non s’mmagina neppure dove possa arrivare di qui alla prossima e imminente campagna elettorale.

L’azione garantista del Commissario Tufariello - colclude il rappresentante di Unibat - è l’unica certezza in questo momento in una città che, caduti i coperchi dalle pentole piene di acqua bollente, sta dimostrando tutto il suo riversamento che rischia seriamente di far annegare quello che resta del vecchio, dello stravecchio».