Un fenomeno degenerativo che sta prendendo piede sempre di più, in particolare nelle nuove generazioni: durante un interessante convegno nella sala consiliare del Comune, si è parlato ieri di bullismo e cyberbullismo. Molteplici i punti di vista analizzati, come diversi sono stati i relatori: Francesca Attimonelli, Presidente dell'associazione italiana Maestri cattolici di Andria, Giuseppe Galante, criminologo, Riccardo Lapenna, presidente dell'A.Ge., Maria Vurchio, giudice onorario del Tribunale minorile, Giuseppe Tortora in qualità di genitore e mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria, hanno offerto ai numerosi presenti riflessioni che unanimemente puntano a un bisogno di attenzione da parte non solo delle istituzioni scolastiche, attente a individuare e prevenire i prodromi del fenomeno, ma anche e soprattutto delle famiglie e della altre agenzie educative.

Sensibilizzare sul tema, formare genitori e insegnanti a riconoscere i "segni", perché la sfida alla quale ci si trova davanti non è solo di natura tecnologica ma un’importante sfida di carattere educativo.

La responsabilità, infatti, è di tutti noi, non solo delle istituzioni. Amare significa anche saper dire a volte un no. Bisogna insegnare ai nostri ragazzi il rispetto dell’altro, il senso di responsabilità appunto.

La serata è stata allietata dal coro "Note Lilla" che si è esibito in canzoni dal forte spessore sociale.

Nel video l'intervista ai protagonisti