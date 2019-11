Gli alunni della "Vaccina" impegnati per "rigenerare un bosco"

La scuola secondaria di 1 grado P.N. Vaccina in rete con l’Università di Modena e Reggio Emilia e con l’Associazione Legambiente di Andria sta attuando il progetto “Rigeneriamo un bosco. Dalla raccolta dei semi, alla semina, alla messa a dimora”. Il progetto è ideato e gestito dal dott. Luigi Bruno, esperto di variazioni ambientali legate a cambiamenti climatici, Ricercatore presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e titolare del corso di “Rilevamento Geologico” in collaborazione con Marco Baldo esperto di Ecologia Vegetale e Servizi Ecosistemici, recentemente coinvolto nel progetto di riforestazione con l’ONG ‘’Sadhana Forest”. L’Associazione Legambiente con il suo presidente Riccardo La Rosa ha preso a cuore tale Progetto diventandone partner. La Scuola “P.N.Vaccina” e la Dirigente Francesca Attimonelli sempre vicina a tali tematiche, d’accordo con le finalità del progetto partecipano con docenti e alunni.

La prima fase del progetto prevede, nella mattina di mercoledì 20 novembre, una lezione introduttiva alle classi partecipanti 1G, 1H e 1I. Nella prima parte della lezione, saranno ripercorsi i momenti salienti della storia della Terra e dell’Uomo fino ai giorni nostri e all’attuale crisi climatica. Nella seconda parte sarà illustrata l’importanza del bosco (e le molteplici funzioni da esso svolte). Nel pomeriggio è previsto un laboratorio per la realizzazione di seedling boxes biodegradabili in cartone che saranno riempite di terriccio per la semina delle ghiande di Roverella (Quercus pubescens). Le seedling boxes verranno posizionate nel giardino della scuola e curate per un anno dai ragazzi. Giovedì 21 novembre, giorno della “Festa nazionale dell’albero” le tre classi parteciperanno alla messa a dimora di 80 tra arbusti ed alberi concesse dall'ARIF Puglia, presso l'area verde gestita dai volontari del Circolo Legambiente di Andria, sita nel quartiere San Valentino (nei pressi della parrocchia S.Riccardo). Il Progetto si concluderà l’anno prossimo con la messa a dimora delle piantine di Roverella in un nuovo terreno che sarà richiesto al Comune di Andria.

Lo scopo generale del progetto è far comprendere agli studenti l’importanza dell’ambiente e della natura, non solo come luoghi di svago e contemplazione, ma come elemento, di cui facciamo parte, imprescindibile per la nostra sopravvivenza. L’esperienza diretta in un’operazione di rimboschimento oltre a mettere gli studenti in contatto con il mondo della campagna, a loro sempre più estraneo, rappresenta un’esperienza di partecipazione attiva e contribuisce alla creazione di un modello alternativo a quello delle responsabilità delegate. Lo studente, in qualità di futuro cittadino, è chiamato a prendersi cura direttamente del suo territorio, anche tramite la promozione di attività e di forme di aggregazione. Le attività legate alla natura ed alla protezione/miglioramento del proprio ambiente migliorano le capacità relazionali, i rapporti sociali e provocano un beneficio incalcolabile al livello psicofisico.