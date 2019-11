Confagricoltura d’accordo con la variante della sp 231 per non isolare Montegrosso

«Il progetto della variante della Sp 231 è una buona soluzione, ma Confagricoltura Bari-Bat chiede la messa in sicurezza dello svincolo per Montegrosso e il blocco dei lavori per tutta la durata della campagna olivicola per la salvaguardia di tutti gli operatori agricoli». È la posizione espressa ieri dalla delegazione di Andria di Confagricoltura durante la riunione che si è svolta nel Borgo di Montegrosso, presso la sede del comitato di Montegrosso, alla quale hanno partecipato cittadini della borgata, aziende, Confagricoltura Andria, per discutere la proposta della Provincia BAT dell’ipotesi di variante al progetto della SP 231.

La variante proposta dal presidente e tecnici della provincia BAT è stata illustrata dall’Architetto

Domenico Tangaro L’ipotesi della variante per Confagricoltura, Comitato di Montegrosso, cittadini ed aziende è ritenuta una buona soluzione. La provincia ha assicurato la fattibilità economica del progetto.

Confagricoltura, però, chiede la messa in sicurezza dello svincolo Montegrosso e il non inizio dei lavori per tutta la durata della compagna olivicola per la salvaguardia di tutti gli operatori agricoli che sono impegnati nella raccolta delle olive. Confagricoltura non accetta, in maniera ferma, la chiusura dell’accesso alla borgata di Montegrosso perché sarebbe una violenza per gli abitanti di Montegrosso ed un danno enorme per l’economia turistica ed enogastronomica del nostro territorio visto, che, a Montegrosso risiedono le eccellenze internazionali che danno lustro alla nostra regione. Alla stessa maniera Confagricoltura è contraria alla chiusura dell’ingresso nord per il Parco dell’Alta Murgia.

Alla riunione erano presenti per Confagricoltura il delegato Francesco De Corato e il vice delegato Giovanni Tannoia.