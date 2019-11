Quattro giovani studenti trovano portafoglio e lo consegnano integro alle forze dell’ordine

Una storia a lieto fine. Quelle che fanno sempre ben sperare in un futuro migliore e in una sana convivenza tra le persone. Nella serata di ieri quattro studenti universitari hanno consegnato alle forze dell’ordine un portafoglio trovato per terra che poi è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

Ed è proprio quest’ultima che ci ha segnalato questa bella storia, soprattutto perché, con stupore, ha potuto constatare che il portafoglio, al cui interno c’erano documenti, carte di credito e soldi corrispondenti a una mensilità appena riscossa, è stato restituito così com’era stato perso.

Purtroppo, la nostra lettrice non ha potuto ringraziare di persona i quattro giovani e ha lanciato un appello: «quattro angeli hanno trovato il mio portafoglio e, purtroppo, non sono riuscita a ringraziarli. Vorrei tanto conoscere i nomi di questi ragazzi per complimentarmi con loro e con le loro famiglie perché queste cose non succedono spesso. Avrebbero potuto prendere i soldi e dividerli tra loro. Non l'hanno fatto e per questo gli dico grazie».

Chiunque dovesse avere notizie dei giovani studenti può scrivere alla nostra redazione e saremo ben lieti di metterli in contatto con la nostra lettrice.