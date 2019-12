Auguri all'associazione "Camminare insieme", oggi 30esimo compleanno al servizio di tutti

Era il 1989 quando un gruppo di amici, all’interno del settore della pastorale giovanile della Parrocchia SS. Trinità, accomunati dalla stesso impegno per una città più inclusiva e attenta alle persone più fragili e dall’idea che non si cambia nulla aspettando ma “camminando”, decideva di organizzarsi in un gruppo di volontariato al servizio di persone con disabilità e delle loro famiglie. Un piccolo gruppo che man mano è cresciuto arricchendosi di tantissime esperienze, di tante persone, giovani e meno giovani, che ne hanno attraversato la storia, cambiandola e cambiando un po’ se stessi.

Oggi l'associazione festeggia 30 anni di servizio e amicizia: per questo i volontari invitano tutte le persone che in forme e ruoli diversi hanno conosciuto e/o svolto attività, non importa se per poco o tanto tempo, all’interno dell’associazione questa sera alle 17, presso il salone della parrocchia Trinità, alla festa per ritrovarsi insieme, magari ricordando episodi e storie, comunicando emozioni e sentimenti e incrociando attività e progetti del passato, del presente e del futuro che ci si augura possa essere altrettanto lungo e prospero di buoni risultati.