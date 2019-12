Un insolito e tanto atteso appuntamento con La Téranga si è celebrato domenica 15 dicembre a pranzo. L'evento, in collaborazione con la condotta Slow Food Castel del Monte, ha visto la straordinaria partecipazione di Luciano Matera (Il Turacciolo) che ha cucinato piatti tipici della tradizione contaminati da spezie e odori medio-orientali per un simposio da 10 e lode. I presenti hanno gradito la generosità e la disponibilità di Luciano che assieme a tutta la brigata di Casa Accoglienza S. M. Goretti, ai volontari e ad alcuni ospiti delle case della comunità Migrantesliberi, sin dalle prime ore del mattino si son resi disponili per la realizzazione del pranzo "buono, pulito e giusto" per dirla con le parole di Carlo Petrini (fondatore dell'associazione Slow Food).

Questo è stato un anno importante per il progetto "La Téranga" che da qualche mese si fregia il titolo di Comunità Slow Food e che ha allargato gli orizzonti, non perdendo di vista la sua vision: fare integrazione e dimostrare che una convivenza dei popoli pacifica e proficua è più che possibile. Non solo cibo, dunque, ma anche la coltivazione dei prodotti degli orti sociali; la sartoria sociale che sta producendo in queste settimane deliziosi articoli da regalare e regalarsi (tovagliati, addobbi natalizi e altri cadeau), tutto realizzato attraverso un'unica mission possibile: la condivisione di saperi e di sapori.

«Il cibo riunisce delle persone attorno a un tavolo abbattendo titoli: quando stai lì a mangiare le cariche vengono meno - ha commentato Luciano Matera - e si è tutti sullo stesso piano. A tavola vi è contaminazione di storie, ci si confronta. La tavola riunita celebra sempre la condivisione»

«La Téranga - commenta Vincenzo Milano, fiduciario della condotta Slow Food Castel del Monte - è elevazione alla massima potenza della filosofia di Slow Food. Il nutrimento garantito per tutti è un obiettivo comune e assoluto. Questo è il luogo ideale per parlare dei valori che ruotano attorno al cibo che diventa un valido strumento per parlare di contaminazione culturale, scambiare conoscenza e lavorare per un processo di valorizzazione dell'umano».