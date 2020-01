Rifiuti, novità per il servizio di raccolta e l'emungimento del percolato della discarica

Il 2019 si è concluso con alcune importanti novità in materia di rifiuti. La prima notizia riguarda l’incarico alla ditta “Spurgo Servizi Ambiente srl”, per un ammontare di 39mila euro, per l’emungimento e lo smaltimento del percolato della discarica di “Sani Nicola La Guardia”. Un provvedimento questo che è “indispensabile e non prorogabile stante la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Un “piccolo passo” in attesa della gara dell’importo di 900mila euro.

La seconda, invece, riguarda l’appalto di gestione della raccolta dei rifiuti. Infatti, la gestione commissariale ha approvato il relativo bando che prevede l’affidamento di detto servizio dopo una gara ponte di due anni. L’ammontare del costo dell’intero servizio non potrà essere superiore a 11milioni e 600mila euro. Diverse le novità previste per il nuovo aggiudicatario, ovvero, la raccolta e il trasporto dei rifiuti anche durante i giorni festivi infrasettimanali, interventi di pulizia del canale Ciappetta-Camaggio, rimozione dell’amianto, raccolta del vetro dalle 6:00 di mattina, manutenzione delle fontane e delle aree verdi comunali e gestione degli eco compattatori già presenti in città.

L’attuale gestione del servizio, in proroga, se la procedura dovesse proseguire spedita e senza “intoppi”, dovrebbe terminare il 31 agosto prossimo, data in cui dovrebbe partire la gestione del nuovo affidatario.