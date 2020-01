TARI, TASI e IMU, partono accertamenti per 24milioni di euro

Con la chiusura dell’esercizio finanziario l’ente comunale ha proceduto con l’accertamento dei vari tributi di competenza afferenti ad annualità precedenti, per un ammontare di circa 24milioni di euro. Va premesso che l’accertamento non è sempre sinonimo di evasione e che lo stesso può scattare anche per errori della banca dati del Comune e che, pertanto, gli stessi, possono essere oggetto di rettifiche o annullamenti in sede di riscontro con la documentazione in possesso dei contribuenti. Quindi, il dato degli accertamenti “effettivi” e della conseguente evasione si potrà avere a conclusione del periodo di verifica degli stessi.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la TARI, riferita al 2014, per recupero evasione per omessa o infedele denuncia, sono stati emessi 1606 accertamenti, di cui 777 per omessa denuncia e 829 per infedele denuncia. Il totale accertato, compreso di sanzioni, interessi e spese di notifica è pari a 447.468,40 euro, di cui 355.162,20 euro per omessa denuncia e 92.306,20 euro per infedele denuncia. Invece, gli accertamenti per omessi o parziali versamenti sono 8496 per un ammontare di 4.005.786,47 euro.

Per le annualità del 2016, 2017 e 2018 sono stati generati 12277 solleciti per un ammontare di 12.601.837,00 euro, comprensivo di spese di notifica. I solleciti emessi per il 2016 sono 8510 per un totale di 3.578.849,40 euro; per il 2017 sono 8603 per un valore di 4.187578,40 euro e per il 2018 sono 9297 per un ammontare di 4.761.747,20 euro.

Per l’IMU, sempre per il 2014, sono stati emessi 7019 accertamenti per omesso e parziale versamento, per un ammontare di 6.742.167,56 euro, comprensivo di spese di notifica, sanzioni e interessi.

Con riferimento alla TASI, invece, per la stessa annualità, sono stati inviati 2225 avvisi per 286.835,77 euro.