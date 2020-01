Inquinamento dell’aria, registrati già 6 sforamenti di PM 2,5

Si sperava che il nuovo anno potesse portare buone notizie circa le varie questioni ambientali aperte in città. Invece, così non è e il 2020 si apre con un record negativo.

Infatti, nella seconda decade del mese, ovvero, il 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 gennaio l’unica centralina di rilevazione della qualità dell’aria presente in città ha registrato ben 6 sforamenti dei valori limite di PM 2,5 previsti dalla legge. Il dato peggiore si è avuto nella giornata del 14 gennaio con ben 35 35 μg/m3, quasi il doppio del valore limite indicato dalla norma.

Anche per gli altri inquinanti, cioè, PM 10 e NO2 si registrano livelli elevati anche se sotto la soglia limite della legge.

Dati preoccupanti se si considera che la rilevazione viene effettuata in via Vaccina che è defilata dalle zone dove si concentra maggior traffico e di cui non è dato conoscere la portata degli inquinanti.

Nonostante le preoccupazioni degli andriesi circa le conseguenze derivanti dall’aria che respiriamo, sembra che ciò non incida sui comportamenti degli stessi che continuano a non cambiare i propri stili di vita che non riguardano solo ed esclusivamente la mobilità, ma anche, per esempio, il riscaldamento degli immobili, gli incendi appiccati nelle campagne e tante altre cose che andrebbero riviste se si vuole migliorare la qualità della vita e dell’aria che respiriamo.

Ovviamente, le responsabilità di tale situazione non sono solo ed esclusivamente del cittadino, ma anche di chi dovrebbe dare l’esempio e che, invece, continua con modelli che andrebbero completamente messi in soffitta e che poco hanno a che fare con uno sviluppo sostenibile.

È necessario fermarsi prima che sia troppo tardi e i danni diventino irreparabili.