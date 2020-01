Festa della Polizia Locale, i dati delle attività del 2019

Celebrata stamane la Festa del Patrono del corpo di Polizia Locale della Città di Andria. La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo Diocesano, mons. Luigi Mansi. Sono intervenuti, tra gli altri, il Commissario Straordinario del Comune di Andria ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

Di seguito la relazione di attività 2019 del Corpo di PL di Andria.

Riepilogo dati anno 2019 attività di Polizia stradale: regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 53; regolamentazione della circolazione nei centri abitati (violazioni obblighi e divieti in città) 14.640; atti vietati 31; occupazione della sede stradale 160; opere, depositi e cantieri stradali 115; pubblicità sulle strade 1; dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 12; efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione 1; omesse revisioni 436; circolazione di prova 1; smarrimento, sottrazione, deterioramento, e distruzione di targa 1; durata e conferma della validità della patente di guida 10; omessa comunicazione dati conducente 413; posizione dei veicoli sulla carreggiata 14; precedenza 72; violazioni della segnaletica stradale 1.052; comportamenti ai passaggi a livello 2; sorpasso 4; distanza di sicurezza tra i veicoli 6; segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli 36; uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi 2; cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 41; arresto, fermata e sosta irregolare dei veicoli (Grattini e Disco orario) 697; divieto di fermata e di sosta dei veicoli 2.775; trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore 6; uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a motore a due ruote 35; uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 81; uso delle lenti o di determinati apparecchi durante la guida 14; mancato Possesso momentaneo dei documenti di circolazione e di guida 147; guida sotto l’influenza dell’alcool 4; guida in stato di alterazione psico-fisica per uso sostanze stupefacenti 1; circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 6; comportamento in caso di incidente 6; comportamento dei pedoni 4; comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 2; obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti di polizia stradale 2; mancata copertura assicurativa di responsabilità civile 39; sequestro amministrativo 1. Totale sanzioni 21.015. Totale punti decurtati 4.766.

Statistiche degli incidenti stradali: incidenti senza feriti per un totale di 76 nell’intero anno, incidenti con feriti per un totale di 140 per tutto il 2019 e 2 incidenti con prognosi riservata.

Attività Ufficio Contravvenzioni e Ufficio Denunce: istruttoria Ricorsi e deduzioni tecniche contro verbali c.d.s. inviati alla Prefettura 254; istruttoria Ricorsi e deduzioni tecniche contro verbali c.d.s. inviati al Giudice di Pace 79; rilascio di informazioni scritte ai sensi dell’art. 11 comma 4° c.d.s. 321; istruttoria pratiche e rilascio contrassegni per persone diversamente abili 802; numero di patenti ritirate a seguito di violazioni accertate o su delega Prefetture 43; veicoli rimossi per violazioni al codice della strada 22; autorizzazioni ZTL 1107; oggetti rinvenuti e restituiti ai proprietari 19; veicoli avviati alla rottamazione 57; rinvenimento e consegna di veicoli di provenienza furtiva 325.

Attività Segreteria Comando, Servizi e varie: protocolli gestiti 5200; determinazioni dirigenziali 111; atti notificati da personale di P.M. per conto A.G., Uffici comunali ed altri Enti Pubblici 6028; accertamenti cambi di residenza 3010.

Attività di Polizia Annonaria ed Amministrativa: ispezioni ad attività commerciali su aree private e pubbliche in seguito ad accertamenti d’Ufficio, esposti, a richieste di altri Enti o a controlli durante il servizio 454; verifica criteri di sorvegliabilità 27; violazioni contestate ad esercizi commerciali e per il commercio su area pubblica (vendita abusiva o irregolare) 73; controdeduzioni a ricorsi 16; devoluzioni di merce sottoposte a sequestro 08; distruzione di merci sottoposte a sequestro 05; sequestri amministrativi di merce e attrezzature in genere 13; comunicazioni di notizie di reato inviate all’Autorità Giudiziaria 03; Violazioni c.d.s. contestate inerenti l’occupaz. Abusiva della sede stradale da parte di P.E. 115 ;pareri espressi per installazione dehors 49; pareri impianti pubblicitari 09; sanzioni per pubblicità abusiva 23.

Attività di Polizia Giudiziaria: comunicazioni di notizie di reato totali 61; persone indagate 54; accertamenti ed annotazioni di Polizia Giudiziaria 30; indagini su delega dell’A.G. 38; interrogatori di indagati su delega dell’A.G. 8; accompagnamento coatto in Udienza di testimoni su delega dell’A.G. 6.

Attività di Polizia Edilizia: accertamenti vari in materia edilizia 40; comunicazioni di notizie di reato redatte per costruzioni realizzate in assenza di concessione o autorizzazione 19; soggetti denunciati 20; verbali di violazioni urbanistico edilizie 9; verbali di sequestro di immobili abusivi, apposizione sigilli e nomina custode giudiziario 15; verbali di dissequestro 07; sopralluoghi per conto o congiunti con Settori Tecnici 30; accertamenti richiesti dall’ufficio demolizioni della Procura di Trani 30; verifiche cantieri edili 150; verifiche fabbricati fatiscenti 70; accertamenti effettuai su delega A.G. 30.

Attività di Polizia Ecologica, Ambientale e Protezione Civile: interventi per randagismo 39; sopralluoghi effettuati per accertare l’ottemperanza di diffide dirigenziali per motivi di igiene 428; segnalazioni di inconvenienti igienico per suoli incolti e fabbricati abbandonati 675; accertamenti per presenza di amianto 139; reati contravvenzionali accertati e conseguente informativa all’A.G. 08; violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza del Nucleo 98; Accertamenti per inquinamento acustico, odori , fumi e antenne 31.