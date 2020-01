In molti hanno preso parte alla manifestazione indetta dal forum di associazioni "Ricorda, Rispetta Andria": il corteo silenzioso di cittadini e referenti del mondo dell'associazionismo, politici locali e alcuni rappresentanti delle parrocchie hanno attraversato la città con mascherine al volto per denunciare la grave situazione ambientale in cui versa Andria.

«Negli ultimi mesi molte questioni che riguardano l’ambiente nella città di Andria non hanno trovato ancora le risposte auspicate. Le domande che ci facciamo sono sempre le solite, rimaste senza risposte, ben consci tuttavia che la prima necessità è un radicale cambiamento “culturale” dei cittadini andriesi.



Le domande ancora senza risposta sono una priorità:

1) A che punto sono le indagini per quanto riguarda il pozzo dell’azienda Ferri di via vecchia Barletta? Quale iniziative sono state intraprese per la salvaguardia della salute pubblica considerato che è stato riscontrato materiale cancerogeno nel pozzo messo sotto sequestro?

2) Dopo l’incendio di fine anno a Barletta, con documentati sforamenti dei valori del Benzene e Diossina, cosa è stato fatto per tutelare il contiguo territorio andriese? Quali verifiche sono state effettuate considerando che il sindaco di BARLETTA con ordinanza n°2110 del 14 gennaio 2020 inibiva la produzione (piantumazione e raccolta) di qualsivoglia coltivazione nelle aree interessate?

3) La discarica ex Daneco - San Nicola La Guardia è monitorata? Qual è il livello attuale del percolato? I valori del ferro nei pozzi a monte e a valle della discarica sono monitorati? Sono stati effettuati dei controlli sui pozzi artesiani dei terreni di proprietà privata a valle della discarica?

4) A che punto è lo spostamento della fermata dei pullman da Piazza Bersaglieri in Largo Appiani?

5) Al seguito degli sforamenti del PM2,5 della centralina ARPA ubicata in via Vaccina si è pensato a qualche intervento immediato ? Al netto della sabbia del deserto che possa aver “falsato” le misurazioni (a tal proposito non si hanno notizie di questo grande spostamento di polvere e sabbia in questo periodo)

Per quanto ci riguarda chiediamo alle istituzioni andriesi

1) Intervento immediato sul traffico veicolare, soprattutto nelle ore serali, con introduzione delle targhe alterne o il divieto di transito di motori Diesel da Euro 0 a Euro 3;

2) Introduzione del piedibus in tutte le scuole elementari di Andria e una miglior regolamentazione del traffico, anche attraverso chiusure parziali di alcune strade nei pressi delle scuole. Chiediamo inoltre un intervento mirato, da parte degli agenti della polizia locale, per contrastare il parcheggio selvaggio (abbiamo elaborato per ogni singola scuola una soluzione);

3) Immediato spostamento della fermata dei pullman da piazza Bersaglieri in Largo Appiani (abbiamo elaborato un proposta per percorso alternativo);

4) Osservanza dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita delle derrate alimentari esposte al traffico veicolare»