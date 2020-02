Chiusa al traffico l’area parcheggio antistante il "Carlo Troya"

Con ordinanza dirigenziale n. 50 del 31 gennaio scorso è stata disposta, in via sperimentale, la chiusura al traffico del parcheggio antistante l’istituto “C. Troya”.

Il provvedimento è stato adottato in quanto la sostenuta velocità dei veicoli provenienti da via Appiani rappresenta un pericolo per i pedoni, soprattutto all’uscita da scuola quando l’area è più frequentata. Ed è stata proprio questa la causa di un incidente che ha visto investita da un’auto una ragazza.

L’area non sarà accessibile ai veicoli dal varco di accesso da via C. Appiani ed è stata adottata nel contempo la circolazione antioraria dei veicoli all'interno del parcheggio con l'entrata e l'uscita solo da piazza Soffici e la limitazione con elementi dissuasori di viabilità da posizionarsi dinanzi all'ingresso pedonale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.