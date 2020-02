In più occasioni ci siamo occupati delle varie vicissitudini che riguardano la piscina comunale. Duole, purtroppo, tornare sull'argomento per raccontare dell'attuale stato di abbandono in cui versa la struttura.

Ci giungono diverse segnalazioni sul pessimo stato di salute di quella che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello per il quartiere.

L'attuale situazione di incertezza viene da lontano e si è accentuata con il passaggio delle consegne al nuovo gestore che avrebbe dovuto rappresentare una speranza per la riapertura per la piscina comunale.

Così non è stato, dato che alle questioni legali riguardanti gli arretrati mancanti da parte del vecchio gestore all'indirizzo delle casse comunali, se ne sono aggiunte altre concernenti “i danni rilevati in occasione della riconsegna” della struttura.

Probabilmente, la situazione dall’ultimo nostro approfondimento non è cambiata, quando, su quattro caldaie presenti nella struttura, tre necessitavano di interventi in quanto non funzionanti e che la piscina esterna aveva delle perdite. A ciò, l'ulteriore problematica era dovuta al rischio di deterioramento delle piscine vuote, al malfunzionamento del riscaldamento negli spogliatoi e a tutta una serie di interventi necessari affinché la piscina comunale possa essere utilizzata al meglio da parte della nuova gestione per garantire l'offerta ai fruitori di un servizio adeguato.

Si attende dunque che si faccia chiarezza sulle responsabilità e si stabilisca chi debba effettuare i lavori per garantire il regolare funzionamento della struttura.

Alle considerazioni di carattere generale sulla valenza di uno sport come il nuoto per i cittadini andriesi, bisogna aggiungere che, per il quartiere in cui è ubicata la piscina comunale, essa rappresenta un importante “centro di vitalità”. Vedere le luci spente della struttura, specie nelle ore serali, e nessun fermento di gente che frequenta il posto favorisce il degrado anche all'esterno dell'area che diventa, inevitabilmente, territorio di nessuno frequentato da gente poco raccomandabile.