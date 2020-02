Grande soddisfazione per l’Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini di Andria in occasione della “Festa comunale di corsa campestre”, manifestazione promozionale per lo sport scolastico riorganizzata nel nostro territorio dopo ben vent’anni, tenutasi giovedì 13 febbraio 2020 presso la villa comunale di Andria.



L’istituto ha ottenuto il primo posto con Nicola Sanzione classe 1^ C e il terzo posto con Giuseppe Scaringella 1^ A per la categoria ragazzi 1000 metri; inoltre si è distinto con il primo posto in ‘altra categoria’ lo studente Christian Lasciarrea della 3^ C.



Al professore Francesco Leonetti, docente di scienze motorie presso la Salvemini, va il merito per aver allenato e incoraggiato i ragazzi.



La manifestazione proseguirà lunedì 17 febbraio 2020 presso Palo del Colle con la fase provinciale. I ringraziamenti sono estesi alla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Celestina Martinelli, per aver dato la possibilità agli insegnanti e agli alunni di partecipare a questo evento sportivo confermando la sua sensibilità e attenzione alla promozione della cultura e dello sport come attività inclusive e formative.